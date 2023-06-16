Губернатор Подмосковья: Тувинский этнический центр возведут в Рузском округе
Фото: [Константин Семенец]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг на полях ПМЭФ заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами. Это позволит возвести Тувинский этнический центр на территории Рузского округа, включая Центр горлового пения, Центр национальной борьбы «Хуреш», фудкорт национальной кухни и не только.
«Считаем, что культурный обмен и межнациональный диалог сегодня так же важны, как торговые отношения и деловые контакты. Такие проекты объединяют людей, позволяют лучше узнать свою страну. Уверен, что жители и гости столичного региона будут с удовольствием посещать этноцентр в Рузе, и он станет новой точкой притяжения туристов», — отметил глава региона.
В рамках соглашения стороны планируют вести сотрудничество в промышленности, торговле и услугах, информационных коммуникациях, АПК, архитектуре, строительстве и других сферах.
«Перспективным направлением сотрудничества может стать сфера туризма — от исторически познавательного до активного отдыха. Наша республика имеет интересные бренды, как «Земля живых традиций», «Тува — место силы». Мы активно работаем над модернизацией лечебных учреждений на базе источников минеральных вод», — сказал Владислав Ховалыг.
Ранее Андрей Воробьев сообщал, что в Ступино построят завод по производству газобетонных блоков.