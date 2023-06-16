Губернатор Подмосковья: Тувинский этнический центр возведут в Рузском округе

«Считаем, что культурный обмен и межнациональный диалог сегодня так же важны, как торговые отношения и деловые контакты. Такие проекты объединяют людей, позволяют лучше узнать свою страну. Уверен, что жители и гости столичного региона будут с удовольствием посещать этноцентр в Рузе, и он станет новой точкой притяжения туристов», — отметил глава региона.