Губернатор Подмосковья подписал закон, запрещающий продавать алкоголь во дворах МКД

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в магазинах во дворах многоквартирных домов, он вступит в силу с 1 сентября. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«По понятным причинам жителям не нравится соседство подобных точек с МКД и игровыми площадками — там, где гуляют дети, отдыхают взрослые. Такие магазины увеличивают риск появления конфликтной ситуации, может раздражать и их внешний вид. Поэтому мы решили ввести новые ограничения», — написал он.

Закон приняла Московская областная Дума. Теперь алкогольную продукцию не смогут продавать в тех точках, двери которых выходят во двор. Кроме того, продажи запретят в объектах общепита в многоквартирных домах в период с 23:00 до 8:00 часов.

Воробьев отметил, что в регионе участились факты преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В 2024 году произошло порядка 5 тыс. таких случаев. Помимо этого, жители стали чаще жаловаться на шум во дворах, грязь и отсутствие порядка. Новый закон позволит решить эти проблемы, заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.