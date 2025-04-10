Губернатор Подмосковья пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали на стажировку в гимназию им. Е. М. Примакова. В 2024 году на базе учреждения начал работать центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования.

«Он дал старт активной коммуникации, изучению языка, культуры (двух стран) и самое главное — реальному общению наших ребят с ребятами, которые приезжают сюда на стажировки, чтобы создавать совместные проекты, дальше развивать отношения. Это очень важно», — сказал губернатор.

Культурно-образовательная программа по обмену организована совместно с Национальными школами ОАЭ. В течение недели старшеклассники посещают учебные занятия, экскурсии, мастер-классы.

«Когда дети растут вместе, у них появляются общие интересы. Они понимают разность культур, но в то же время находят точки соприкосновения — это залог будущих очень крепких дружественных отношений между нашими детьми, а значит, и между нашими странами», — отметила директор гимназии им. Е. М. Примакова Майя Майсурадзе.

За каждым гостем из ОАЭ закреплен школьный наставник из числа учащихся гимназии, который помогает влиться в учебный процесс. Педагоги, сопровождающие арабских школьников, в свою очередь, знакомятся с организацией образовательного процесса в гимназии.

В рамках встречи учащиеся представили губернатору проекты, направленные на развитие сотрудничества. К примеру, ребята предложили провести олимпиаду по видам спорта, популярным в каждой из стран, а также хакатон.

«Такие стажировки — отличная возможность пообщаться, найти общий язык, общие интересы, создавать совместные проекты и т. д. Я надеюсь, что это ваша первая, но не последняя встреча, и наше сотрудничество будет развиваться», — обратился губернатор к школьникам.

По итогам занятия учащиеся составили меморандум — соглашение о намерениях, в котором подробно расписали свои проекты.

Ранее Андрей Воробьев осмотрел новое здание физмат-лицея в Сергиевом Посаде и пообщался со школьниками.