Губернатор Подмосковья пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова
Андрей Воробьев встретился со школьниками из ОАЭ в гимназии им. Примакова
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали на стажировку в гимназию им. Е. М. Примакова. В 2024 году на базе учреждения начал работать центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования.
«Он дал старт активной коммуникации, изучению языка, культуры (двух стран) и самое главное — реальному общению наших ребят с ребятами, которые приезжают сюда на стажировки, чтобы создавать совместные проекты, дальше развивать отношения. Это очень важно», — сказал губернатор.
Культурно-образовательная программа по обмену организована совместно с Национальными школами ОАЭ. В течение недели старшеклассники посещают учебные занятия, экскурсии, мастер-классы.
«Когда дети растут вместе, у них появляются общие интересы. Они понимают разность культур, но в то же время находят точки соприкосновения — это залог будущих очень крепких дружественных отношений между нашими детьми, а значит, и между нашими странами», — отметила директор гимназии им. Е. М. Примакова Майя Майсурадзе.
За каждым гостем из ОАЭ закреплен школьный наставник из числа учащихся гимназии, который помогает влиться в учебный процесс. Педагоги, сопровождающие арабских школьников, в свою очередь, знакомятся с организацией образовательного процесса в гимназии.
В рамках встречи учащиеся представили губернатору проекты, направленные на развитие сотрудничества. К примеру, ребята предложили провести олимпиаду по видам спорта, популярным в каждой из стран, а также хакатон.
«Такие стажировки — отличная возможность пообщаться, найти общий язык, общие интересы, создавать совместные проекты и т. д. Я надеюсь, что это ваша первая, но не последняя встреча, и наше сотрудничество будет развиваться», — обратился губернатор к школьникам.
По итогам занятия учащиеся составили меморандум — соглашение о намерениях, в котором подробно расписали свои проекты.
Ранее Андрей Воробьев осмотрел новое здание физмат-лицея в Сергиевом Посаде и пообщался со школьниками.