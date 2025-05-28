Губернатор Подмосковья посетил форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия»

В Доме правительства Московской области стартовал форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия», его посетят ученые, врачи, эксперты в области здравоохранения и медицинской науки, политики, деятели культуры, спортсмены и не только. На мероприятие приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Форум, который у нас проходит, — это возможность искать и находить все самое полезное для человека. Наша задача — сделать в Московской области так, чтобы это могли почувствовать люди в каждом населенном пункте. Один из заметных прорывов — перинатальная помощь, сегодня она соответствует лучшим мировым стандартам. Здоровье детей, здоровье старшего поколения — все то, что обсуждается на этой площадке», — подчеркнул губернатор.

Организаторами мероприятия выступили Правительство Российской Федерации, Правительство Московской области и Фонд «Росконгресс». Оно завершится в среду, 28 мая. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова поблагодарила Андрея Воробьева и министра науки и высшего образования РФ Валерия Николаевича Фалькова за организацию этого форума.

«Он посвящен чрезвычайно важной теме для каждого человека в нашей стране — теме здорового долголетия. Сегодня мы посетили выставку, а вчера коллеги обсуждали самые разные направления в сферах нашей жизни, которые как раз и формируют здоровое долголетие — это и спорт, и культура, и политика, и медицина, и наука», — сказала она.

Фальков отметил, что вопросы активного долголетия, качества жизни и здоровья связаны с народосбережением и демографической политикой. Он напомнил, что эти задачи обозначил президент России Владимир Путин.

На полях форума проходит выставка, на которой можно ознакомиться с передовыми медицинскими центрами здоровья и проектами в области здорового питания. Свой стенд представил областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). Посетители смогут пройти там VR-визуализацию биологического возраста и примерить костюм пожилого человека.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.