Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье
Воробьев: доходы врачей в Подмосковье будут регулярно индексировать
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Доходы врачей и медицинских работников в Подмосковье регулярно индексируются в рамках указа президента России Владимира Путина, однако в регионе продолжают заботиться об этих специалистах и трансформируют их под современные требования. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в интервью газете «Ведомости».
«Например, первичное звено (педиатры, терапевты, узкие специалисты) крайне загружено. В день они принимают от 30 до 45 человек. Это очень тяжело. И кто-то не может записаться к врачу. Мы изучили международный опыт, и мы видим, что, например, в здравоохранении очень заметна доля телемедицины», — сказал Воробьев.
Он отметил, что телемедицина позволяет оформить справки и провести первичную консультацию пациентов с врачами, а также налаживает формат взаимодействия врачей между собой. В частности, врачи отдаленных регионов при проведении сложной операции могут обратиться в федеральный институт и получить консультацию специалиста. Кроме того, в рамках онлайн-консультации можно выполнять действия, связанные со справками и документами. Например, закрыть больничный лист.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.