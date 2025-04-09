Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье

«Например, первичное звено (педиатры, терапевты, узкие специалисты) крайне загружено. В день они принимают от 30 до 45 человек. Это очень тяжело. И кто-то не может записаться к врачу. Мы изучили международный опыт, и мы видим, что, например, в здравоохранении очень заметна доля телемедицины», — сказал Воробьев.