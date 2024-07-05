Губернатор Подмосковья поздравил работников промышленности с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников промышленности с профессиональным праздником и пожелал им здоровья, успеха и благополучия. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Сегодня День работника промышленности Московской области. У нас порядка 1,3 тысячи крупных и средних предприятий и почти 500 тысяч человек, которые работают в этой сфере. Ваш труд — это основа экономического благополучия региона, гарантия процветания и развития Подмосковья. Благодаря вашей работе наш регион — лидер во многих отраслях», — подчеркнул губернатор.

По его словам, с начала 2024 года промышленное производство в регионе выросло 15,5%. При этом обрабатывающая промышленность увеличилась на 16,7%, производство прицепов и полуприцепов — на 26,5%, производство электрооборудования — на 24%. Воробьев напомнил, что в Подмосковье для таких предприятий действуют меры поддержки, в том числе субсидии на компенсацию затрат на создание инженерной инфраструктуры, модернизацию оборудования и не только. С их перечнем можно ознакомиться здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.