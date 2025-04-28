Губернатор Подмосковья поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях поздравил работников скорой медпомощи с профессиональным праздником. Он отметил, что в этой сфере в регионе трудятся 10 тыс. человек.

«Спасибо каждому из вас за спасение жизней, заботу и готовность помогать», — написал губернатор.

Он также рассказал о нескольких представителях профессии. В их числе — фельдшер Светлана Румянцева из Истры. Специалист работает уже больше 30 лет. Только за последние 3,5 года она выехала почти на 5 тыс. вызовов. А Александр Соболев из Электростали во время пандемии отработал почти 470 часов и совершил более 6 тыс. выездов.

Воробьев отметил, что в выездных бригадах трудятся 7,6 тыс. человек — это врачи, фельдшеры, медсестры и медбратья, водители.

«Каждый из вас — герой! И я рад, что ежегодно к нам приходят на работу молодые специалисты. Только за прошлый год трудоустроились 1083 человека, а с начала этого года уже 278. Поздравляю каждого из вас с праздником! Будьте здоровы, счастливы и желаю побольше спокойных смен!» — заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о планах по трансформации службы скорой помощи региона. На текущий год, отметил он, запланировано открытие семи новых подстанций и постов.