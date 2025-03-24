Губернатор Подмосковья рассказал о трансформации службы скорой медицинской помощи в регионе

В 2025 году в Подмосковье введут в эксплуатацию семь новых подстанций и постов скорой помощи, а также оснастят выездные бригады более современными планшетами. Трансформацию службы скорой медицинской помощи (СМП) губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил в ходе совещания с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.

«В Подмосковье, как и в любом другом регионе, скорая помощь имеет важное значение. Особенно напряженный период был во времена ковида — мы помним, какая нагрузка легла на службу СМП, сколько тогда было вызовов. Она — всегда на передовой. Поэтому сегодня мы еще раз обсудим дополнительное оснащение, усиление того, что требуется для эффективной работы этой службы, которая каждый день, каждый час взаимодействует с людьми», — сказал губернатор.

В Подмосковье насчитывается 56 подстанций и 91 пост скорой помощи, ежедневно на линии выходят 600 бригад. Каждый день в службу поступают порядка 10 тыс. звонков от пациентов. В ходе совещания отметили, что в службу СМП внедряют современные новации, включая единую диспетчерскую, умную маршрутизацию, кардиопульт с возможностью дистанционной расшифровки ЭКГ, консультативный пульт. Это позволяет ускорять выезды на вызов, постановку диагноза и принятие решения о госпитализации.

«Трансформация СМП направлена на централизацию управления и формирование принципа «скорая помощь без границ». Единая диспетчерская позволяет «перехватить» ближайшую бригаду на экстренный вызов, передислоцировать ее по нагрузке в рамках рабочей смены. Поиск свободной бригады на экстренный вызов теперь осуществляется в любом округе. Медицинская эвакуация осуществляется сейчас по профилю, а не в ближайшее медучреждение, что позволяет снизить летальность», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Бригады скорой также оснащают планшетами, которые позволяют получать необходимую информацию о выезде в режиме онлайн. В этом году их планируют заменить на более современные, в них появится режим видеорегистратора, передача данных ГЛОНАСС, двусторонняя аудиосвязь.

Кроме того, в 2025-м откроются обновленные объекты скорой. Так, в апреле введут в работу подстанцию в деревне Сухарево под Мытищами, посты в Хотькове Сергиево-Посадского округа и деревне Мякинино Одинцовского округа. В августе откроется пост в деревне Судниково Волоколамского округа, в декабре — подстанция в рабочем поселке Михнево под Ступино, а также посты в селе Поречье Можайского округа и деревне Суханово Ленинского округа.

Помимо этого, в регионе продолжают обновлять автопарк скорой — в январе этого года бригадам скорой помощи передали 77 современных оснащенных автомобилей. Отдельное внимание уделяется поиску кадров, с начала года удалось привлечь более 140 специалистов. Для этой цели реализуется большой комплекс мер поддержки медработников, ознакомиться с ним можно здесь.

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