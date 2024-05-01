Губернатор Подмосковья поздравил с юбилеем ветерана труда из Черноголовки

«От всего сердца хочу поздравить вас с днем рождения! Что пожелать человеку, умудренному опытом, прошедшему такой огромный трудовой и общественный путь, — только здоровья, и чтобы близкие всегда были рядом. Сейчас, подходя к вашему подъезду, мы встретили жителей Черноголовки, они тоже передавали вам поздравления», - поздравил губернатор Людмилу Ивановну.

За плечами Людмилы Ивановны 55 лет трудового стажа. Она работала экономистом, а затем начальником отдела кадров на Комбинате производственных предприятий. Много занималась общественной работой — как секретарь партбюро и как депутат Совета депутатов в Черноголовке.

В рамках встречи с ветераном губернатор рассказал, что этом году в Черноголовке завершится благоустройство Центральной площади и зоны отдыха «Озеро Южное». Людмила Ивановна отметила, что преобразования, которые происходят в городе в последние годы, замечают и пожилые люди, и молодое поколение.

«Хочу сказать, что молодежи очень важно обрести профессию, чтобы найти свой путь в жизни. Да, не всем дано учиться на пятерки и стать профессорами, учеными. Но вот рабочие руки нужны всегда — во все времена ценятся хорошие токари, слесари, строители», - сказала она.

За чашкой чая она рассказала губернатору о семье. Ее муж был офицером, вышел на пенсию, в 2017 году его не стало. Через год умер старший сын Андрей. Младший — Артем — пошел по стопам отца, окончил военную академию и решил связать свою судьбу с ВС РФ. Один из двух внуков Людмилы Ивановны сейчас участвует в СВО. Также у ветерана есть два правнука.