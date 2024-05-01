Андрей Воробьев: благоустройство территории вокруг Южного озера в Черноголовке завершится досрочно

Благоустройство территории вокруг Южного озера в Черноголовке планируется завершить досрочно. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Территория вокруг Южного озера — одно из любимых мест для отдыха жителей наукограда. Здесь в прошлом году мы начали приводить все в порядок. По плану должны закончить в августе, но строители уверены, что успеют завершить все к середине июля», - рассказал глава региона.

По его словам, согласно концепции благоустройства, территория будет разделена на три функциональные зоны. Первая из них — пляжная. Здесь обустроят раздевалки, установят спасательную вышку, оборудуют детский игровой комплекс. Вдоль берега появятся смотровые площадки, у пирса — амфитеатр. Также создадут места для зимней рыбалки и укрепят берег озера.

Вторая зона — спортивная. На этой территории оборудуют площадку для игры в баскетбол, стену для большого тенниса. Также здесь уже обустроена трасса для бега летом и лыжных гонок зимой.

Фото: [ vorobiev_live ]

Третья зона — прогулочная. Здесь точечно обустроят зоны отдыха и установят красивую входную группу со стороны Центральной улицы. На территории уже проложили асфальтовые дорожки.