Губернатор Подмосковья поздравил жителей с Днем России

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих социальных сетях поздравил жителей с Днем России. Он отметил, что это праздник, который объединяет всю страну.

«Он напоминает: от каждого из нас зависит, какой будет наша страна завтра и какие ценности мы передадим детям. Россия остается сильной благодаря смелости и трудолюбию своих граждан. Мы гордимся нашей страной и людьми, которые делают ее лучше каждый день», - подчеркнул Воробьев.

Глава региона поблагодарил бойцов СВО и их семей. Он отметил, что, поддерживая друг друга, можно справиться со всеми вызовами и достичь новых высот.

Губернатор также рассказал, что в Подмосковье пройдет масштабное празднование Дня России. Так, в более чем 80 парках будет проводиться мероприятие «С Россией в сердце». Гостей ждут творческие занятия, выставки, концерты, театральные шествия. Также будут раздавать ленты в цветах триколора.

«Приходите отмечать День России вместе!» - заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, какие массовые спортивные мероприятия будут проходить в регионе в летний период.