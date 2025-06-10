Андрей Воробьев рассказал о спортивно-массовых мероприятиях, которые пройдут в Подмосковье летом

Летом 2025 года в Подмосковье организуют более 2 тыс. спортивно-массовых мероприятий, включая фестивали, соревнования по игровым видам спорта, массовые забеги, велозаезды и заплывы, а также тренировки и мастер-классы от звезд. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Запрос на спорт и ЗОЖ растет в Подмосковье с каждым годом. Все больше жителей делают выбор в пользу здоровья: тренируются на открытых школьных стадионах и воркаут-площадках во дворах, катаются на велосипедах в благоустроенных парках и на набережных. Мы стараемся поддерживать этот тренд и предлагать как современную инфраструктуру, так и насыщенный календарь спортивных событий. У нас есть хорошая практика проведения соревнований с участием звезд — это и проект „Выходи во двор“, и Кубки Акинфеева, Овечкина, Карякина, Берлина. Такие события всегда привлекают много людей, и что немаловажно — юных спортсменов», — сказал губернатор.

По его словам, в этом сезоне в регионе запустят проект «Звездное лето в Подмосковье». В рамках него организуют фестиваль по пляжным видам спорта с участием известных атлетов, актеров, героев ТВ-шоу. Кроме того, в Подмосковье уже стартовал губернаторский проект «Выходи во двор». В ходе него легенды отечественного футбола (Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов и многие другие) проводят матчи с любительскими командами.

В летнем сезоне также организуют Кубки Сергея Карякина, Александра Овечкина, Игоря Акинфеева, Давида Берлина. На пляжах будет запущен новый проект «Звездное лето в Подмосковье» — серия тренировок и мастер-классов по пляжному волейболу, пляжному футболу, фитнес-аэробике, йоге и не только.

В Московской области также организуют любительские массовые забеги, полумарафоны и экстремальные трейлы, включая полумарафон «Волоколамский рубеж», «Ночной забег». Среди велозаездов пройдут традиционная серия Gran Fondo и два заезда серии Cyclingrace. Для поклонников водных видов спорта проведут Кубок чемпионов Swimcup, Солнечный САП-Фестиваль» на пляже «Рублево» и не только.

Спортивно-массовые мероприятия подготовят и ко Дню физкультурника, 9 августа, в рамках фестиваля спорта «Победа». Центром спортивного торжества станут парки и скверы региона. Для посетителей подготовят спортивные игры, семейные активности, интерактивные площадки, мастер-классы и многое другое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

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