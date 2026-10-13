Губернатор Подмосковья приехал на Китайскую международную промышленную выставку CIIF в Шанхае

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с командой приехал на Китайскую международную промышленную выставку CIIF в Шанхае, которая представляет собой одну из крупнейших технологических площадок мира. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Президент [России Владимир Путин] поставил задачу — к 2030 году Россия должна войти в десятку самых роботизированных стран мира. Для Подмосковья это особенно актуально», — сказал губернатор.

По его словам, в регионе быстро растут предприятия, требуются дополнительные кадры, поэтому сложные и повторяющиеся операции должны все больше брать на себя машины. На выставке представили решения крупнейших производителей, среди которых — Estun, Siasun, Agibot, Yaskawa, Kuka, Hyundai и другие компании. Подмосковные участники изучают готовые системы, зону человекоподобных и сервисных роботов.

Воробьев отметил, что задачей является найти технологии, которые можно быстро внедрять в области. Он подчеркнул, что на данном этапе ведутся переговоры о новых проектах и производстве оборудования в регионе.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.