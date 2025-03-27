Губернатор Подмосковья присвоил ветерану из Балашихи звание «Почетный гражданин Московской области»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил ветерану Великой Отечественной войны Александру Григорьевичу Золотову звание «Почетный гражданин Московской области». В преддверии Дня Победы глава региона навестил ветерана в Балашихе и вручил ему награду.

«Я хочу поблагодарить вас за ту общественную деятельность, которую вы все эти годы вели, встречались с нашими детьми в школах, принимали участие во множестве патриотических мероприятий. Это очень ценно! Здоровья вам! Совсем скоро мы все вместе встретим годовщину Великой Победы!» — обратился губернатор к ветерану.

Александру Григорьевичу 103 года. Он принимал участие в обороне Москвы, Курско-Орловской битве, наступательной Висло-Одерской операции и освобождении польских городов от немецко-фашистских захватчиков. 9 Мая 1945 года он встретил под Берлином.

«Наш полк охранял понтонные переправы через реку Одер войск Западного фронта, которыми командовал Жуков. Вот там меня и застал День Победы. На радостях наши командиры начали стрелять из всех видов оружия. Тогда мне было 24 года», — рассказал Золотов.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени и множеством медалей. Он поблагодарил губернатора за присвоение почетного звания и за поддержку, оказываемую ветеранам в регионе. В Подмосковье проживают более 18 тыс. ветеранов, в том числе 488 фронтовиков — участников Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор поздравил с днем рождения легендарную женщину-снайпера Александру Алешину.