Андрей Воробьев поздравил с днем рождения легендарную женщину-снайпера Александру Алешину

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих социальных сетях поздравил с днем рождения легендарную женщину-снайпера из Орехово-Зуево Александру Алешину. Ветерану исполнился 101 год.

Как рассказал губернатор, когда началась война, Александре было 18 лет. Тогда она трудилась на заводе «Респиратор». Затем уехала под Наро-Фоминск копать противотанковые рвы.

Когда на заводе были организованы снайперские курсы, Александра вызвалась в числе первых и стала лучшей. Ей очень хотелось отправиться на фронт, но ее оставили обучать новичков. Таким образом, она выучила более 20 снайперов.

После войны Александра вернулась на свой завод, затем нашла себя в депутатской работе. О стрельбе она не забывала и принимала участие во многих соревнованиях.

«От всей души желаю Александре Семеновне крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего», - заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор региона вручил юбилейные медали подмосковным ветеранам Великой Отечественной войны.