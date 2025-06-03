Губернатор Подмосковья проверил ход благоустройства лесопарка «Волкуша» в Лыткарино

В 2025 году в Лыткарино завершится благоустройство лесопарка «Волкуша», работы проходят в рамках губернаторской программы «Парки в лесу». Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход проведения работ и пообщался с бизнесменами, которые создают там удобные сервисы для посетителей.

«У нас благоустройство ведется в каждом городе — где-то это может быть сквер, где-то большой лесопарк. В Лыткарино как раз создан лесопарк „Волкуша“, который в выходной день посещают порядка 15 тыс. человек. Это не просто пляж, а большое парковое пространство, где можно заниматься различными видами спорта, проходят разные культурные мероприятия. Ежегодно в Подмосковье мы сдаем 10-13 больших лесопарков площадью порядка 100 га. И всегда, когда начинаем создавать такие объекты, обязательно должны соблюсти пожелания людей, ответить на все их вопросы — будет ли видеонаблюдение, где поставить туалеты, какие оборудовать пешеходные дорожки, каким спортом можно заниматься», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в регионе насчитывается 34 лесопарка. Кроме того, в округах также благоустраивают центральные парки. По его словам, в программе по обновлению территорий предусмотрено место для малого бизнеса — кафе, ресторанов, спортивных активностей.

В «Волкуше» уже обновили пляжную зону, оборудовали площадки для игры в волейбол, установили душевые кабинки, раздевалки, скамейки, спасательные вышки и модульные туалеты. Вблизи разместили кафе, пункт проката спортивного инвентаря, информационный центр, а также оборудовали территорию для разведения костров и отдыха. Там также появились детские и спортивные площадки, лыжероллерная трасса, павильон для спортивной школы «Лыткарино». Рабочие проложили 9 км пешеходных дорожек из природных материалов, оборудовали вместительную парковку, установили камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

«Я уже 13 лет живу в Лыткарино, и то, что у нас происходит здесь в последнее время в плане благоустройства — это просто восхитительно! Вот в пляжной зоне теперь можно не просто отдыхать, но и заниматься спортом. А каким чудесным образом преобразился лесопарк», — сказала местная жительница Луиза Зарипова.

В 2025 году в лесопарке построят трассу зип-лайна (спуск по наклонному стальному тросу), откроют павильон проката для вейкборда и семейный ресторан.

Владелица сети семейных ресторанов Евгения Штутман отметила, что в лесопарке откроется их пятая точка. Она поблагодарила правительство Московской области за возможность вести бизнес в подмосковных парках.

В этом году в Лыткарино также завершат благоустройство парка усадьбы Чернышевых и сквера, расположенного в квартале 3 А.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.