Губернатор Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году в Подмосковье планируют благоустроить 134 объекта, включая 15 парков (в Люберцах, Лобне, Химках, Красногорске, Лотошино, Серпухове и так далее), 10 лесопарков — «Банный лес» в Красноармейске, Кучинский в Балашихе, «Соколка» в Истре, Томилинский в Люберцах, а также пешеходные зоны, скверы, набережные и стелы. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на еженедельном совещании с правительством Московской области и главами округов.

«Летом в местах отдыха, парках, лесопарках мы видим большое количество людей, семей. Сегодня обсудим, что, где делаем и, самое главное, как наполняем жизнь парков. Различные услуги, малый бизнес, доступный спорт, культурные мероприятия — это все имеет принципиально важное значение. Мы инвестируем, вкладываем заметные средства в благоустройство — начиная от сквера, тротуара, заканчивая большими лесными массивами», — сказал губернатор.

Он напомнил, что программу «Парки в лесу» поддержал президент России Владимир Путин. Полностью все работы планируют завершить в ноябре. Заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что в этом году в регионе пройдет новое мероприятие — благоустройство 58 малых скверов в рамках дотаций в муниципалитеты. Кроме того, в Подмосковье сделают 735 детских площадок.

Масштабные работы прошли в рамках подготовки парков к летнему сезону. Так, специалисты убрали 1,2 тыс. аварийных деревьев, привели в порядок 779 га газонов, отремонтировали 1,9 км дорожек и не только. Во всех парках Подмосковья прошла акарицидная обработка от клещей.

Парковые территории обслуживают почти 1,7 тыс. человек и более 500 единиц техники. Летом в 10 округах в рамках пилотного проекта мониторинг содержания парков будет осуществляться с помощью камер системы «Безопасный регион».

«Что касается оказания услуг, бизнеса в парках — у нас открываются пункты проката (114, +14 к прошлому году), кафе и рестораны (225, + 15 объектов), точки питания (774, + 48), а также обновляются аттракционы», — отметил Хайкин.

В парках также обновят аттракционы, обустроят новые площадки для занятий спортом. Летом для посетителей организуют более 12 тыс. активностей, включая спортивные, культурно-просветительские, различные тематические мероприятия и фестивали.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.