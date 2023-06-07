Губернатор Подмосковья рассказал о ходе расселения аварийного жилья и анонсировал реновацию

В Подмосковье продолжается работа по расселению аварийных домов, об этом губернатор Андрей Воробьев напомнил в ходе своего обращения к жителям.

«Мы продолжаем программу расселения аварийного жилья. Мы досрочно в этом году планируем расселить 13 тыс. человек, а также запустить 13 новых проектов в реновацию. Это не аварийное жилье, но мало, чем отличается ветхое от аварийного», — подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что в этом году в Подмосковье завершается расселение домов, которые были признаны аварийными до 2017 года. После этого людей начнут переселять из тех зданий, которые признали аварийными в течение следующих пяти лет. Работу будут проводить насколько возможно быстро. В этом помогут, в том числе, сертификаты, позволяющие людям самостоятельно выбирать и покупать квартиры.

Реновация, в свою очередь, будет проходить в таких городах, как Дубна, Коломна, Одинцово, Красногорск, Солнечногорск, Фрязино.

«Расселение 373 ветхих домов — это 3,4 тыс. семей. Это то самое, о чем говорил Президент — вытащить людей из трущоб. Сегодня, благодаря Закону, который был принят нашим Парламентом, подписан Президентом, появились возможности осваивать, в том числе, и заброшенные промышленные территории для того, чтобы людей переселять более активно», — добавил Андрей Воробьев.

При этом губернатор подчеркнул, что важно информировать людей, как строятся дома, как формируется социальная инфраструктура.

Ранее глава региона сообщил, что Московская область занимает второе в России место по численности населения, при этом растет быстрее всех.