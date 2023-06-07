Андрей Воробьев: население Подмосковья растет быстрее всех в стране

Московская область занимает второе в России место по численности населения, при этом растет быстрее всех. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

«Мы второй регион по числу жителей и растем быстрее всех в стране. За десять лет нас стало больше на 1 миллион 600 тысяч человек. Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что это требует современных подходов и профессиональных исполнителей. Он напомнил, что в Московской области научились быстрее строить школы, больницы, с опережением графика сдавать дорожные объекты. Глава региона также отметил важность того, чтобы подобное происходило во всех сферах.

«Когда это происходит? Когда такой подход разделяет вся команда. Тогда мы можем досрочно сдавать школы и детские сады, тротуары, дороги. Все то, что имеет значение для человека. Есть такое утверждение, что человеку свойственно сопротивляться всему новому. Я очень благодарен всем вам за то, что все новое мы с легкостью берем на вооружение, внедряем, и это дает результат», — заявил Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель ЦИК Элла Памфилова приняли участие в Форуме организаторов выборов и референдумов.