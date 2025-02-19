Губернатор Подмосковья рассказал о планах по капремонту домов

В 2025 году в Подмосковье планируют провести капитальный ремонт более 4,4 тыс. многоквартирных домов, с 2014 года в регионе по программе капремонта уже обновили более 18,8 из 57 тыс. домов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Таким образом условия проживания улучшат еще более 650 тыс. человек. Кровли, фасады, системы электро- или газоснабжения — перечень работ, как правило, внушительный. И, конечно, будем дальше обновлять лифты в многоквартирных домах. Мы уже давно заменили все, которые были старше 25 лет, но продолжаем работу, потому что это вопрос комфорта и безопасности наших жителей», — отметил он.

Губернатор напомнил, что президент России Владимир Путин всегда уделяет внимание этой важной теме, которая касается многих жителей.

В этом году в регионе заменят еще 363 лифта. Они будут иметь антивандальные свойства, тихий ход, светодиодное и экономичное освещение. Дверные проемы оснастят «умными датчиками», чтобы обеспечить дополнительную безопасность. Кроме того, кабины будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Новые лифты делают в Подмосковье, ряде других регионах России и Белоруссии.

Помимо этого, рабочие обновят более 2,1 тыс. кровель, 1 тыс. фасадов, 513 подвалов и фундаментов, установят около 500 индивидуальных тепловых пунктов для регулирования режимов подачи тепла и других параметров. Еще более 1,2 тыс. домов затронет ремонт инженерных коммуникаций, почти 700 — систем газоснабжения.

Наибольший объем работ планируют провести в Балашихе, Воскресенске, Пушкинском, Красногорске округе, Люберцах, Одинцовском, Подольске и Сергиево-Посадском. Узнать, какие дома включены в программу капремонта, можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.