Губернатор Подмосковья поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
В Подмосковье необходимо уделить особое внимание подготовке к зимнему сезону, а также максимально включиться в работу по поиску разнорабочих, работников сферы ЖКХ, аварийных служб и управляющих компаний. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на совещании с членами регионального правительства и главами городских округов.
«Задача — максимально включиться в работу по поиску и найму персонала. В то же время мы понимаем, что метлой и лопатой убрать огромную густонаселенную территорию невозможно. В этой связи мы должны вовремя приобрести все, что касается малой механизации и механизации», — сказал Воробьев.
По его словам, сейчас в регионе ведется закупка порядка 1,5-2 тысячи ручных роторов и 350 единиц другой коммунальной техники. Губернатор подчеркнул, что специалистам важно оценить состояние техники, а также то, какие запасные части необходимо приобрести.
Ранее Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.