Губернатор Подмосковья поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб

«Задача — максимально включиться в работу по поиску и найму персонала. В то же время мы понимаем, что метлой и лопатой убрать огромную густонаселенную территорию невозможно. В этой связи мы должны вовремя приобрести все, что касается малой механизации и механизации», — сказал Воробьев.