Губернатор Подмосковья рассказал о планах по расширению сферы использования ИИ

В Подмосковье планируют продолжить расширять сферу использования искусственного интеллекта, в том числе в градостроительстве – нейросеть будет анализировать и показывать необходимость возводить или ремонтировать школы, детские сады, больницы, дороги. Об этом губернатор Московской области АНдрей Воробьев рассказал на форуме «Цифровые решения», который проходит в Москве.

«У нас строится много объектов, и очень важно правильно организовать эту работу, смоделировать все так, чтобы развитие наших городов было гармоничным. Думаю, что сегодня, как никогда, существует такой запрос, и в следующем году мы хотим освоить направление градостроительства. Понятно, что сложность заключается в огромном количестве данных, а кто может обработать их лучше всего – искусственный интеллект в партнерстве с человеком. Все это будет влиять и на сроки, на качество строительства», – сказал Воробьев.

Кроме того, в регионе будут и дальше внедрять ИИ-агентов – системы на базе больших языковых моделей. Их применяют в работе учителей, врачей, других специалистов, чтобы снять с них рутинную нагрузку. Нейросеть также используют и для развития телемедицины, на данным момент до 20% всех обращений можно проводить с помощью таких консультаций.

«Думаю, что в следующем году мы также будем расти в сфере применения ИИ. Спасибо нашим партнерам – «Яндексу», Сберу, программистам, компаниям, которые пишут эти продукты, обучают специалистов», – заключил губернатор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.