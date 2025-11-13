Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Московской области

Первый робот с искусственным интеллектом появился в Подмосковье в период пандемии коронавируса, теперь в регионе насчитывается 15 голосовых помощников, в том числе на «Госуслугах» — помощник Макс. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на сессии «Внедрение ИИ: разделение ролей, объединение целей» в рамках форума «Цифровые решения».

«Мы начинали с 10-13 проектов. В конце этого года в Московской области в разных сферах будут использоваться 53 продукта, которые позволят оперативно реагировать и управлять разными системами», – подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что последний проект внедрили на физкультурных объектах — там установили 200 камер видеонаблюдения, записи с которых анализирует нейросеть. Она распознает, как проходят занятия, какова нагрузка и не только.

Кроме того, ИИ помогает анализировать документы — водительские удостоверения, выписки из домовой книги, охотничий билет и другие. Раньше для этого требовались около 2 тыс. работников, теперь вместе с правительством РФ все это передали ИИ. Специалистов при этом перенаправили на более интересные задачи. Воробьев отметил, что регион планирует продолжить расти в этом направлении и в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.