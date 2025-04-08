Губернатор Подмосковья рассказал Путину о реализации масштабных проектов в сфере транспорта

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, в рамках которой губернатор доложил о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

«Я хотел Вас поблагодарить за те решения, которые были приняты здесь в 2017 году. Это М-5 „Урал“, это направление в сторону Коломны, Рязани, там наши жители тратили бесконечное количество времени. <…> это путепроводы и обход в Октябрьском. Он, слава богу, сдан», — сказал Воробьев.

Он поблагодарил правительство за выполнение этой цели. Кроме того, губернатор подчеркнул, что большую экономию времени дали Вяземы — развязка на ЦКАД. В Подмосковье также продолжается работа над концессионными проектами, большую Южно-Лыткаринскую трассу планируют сдать в конце 2025 года.

Губернатор добавил, что транспорт играет большую роль для мегаполиса, поскольку позволяет развивать, в том числе индустриальные парки.

Воробьев напомнил, что на прямой линии был запрос по дороге в Королеве, ее построят к концу года или в I квартале 2026 года. Он добавил, что она «вызволит из плена» 250 тыс. человек.

Ранее Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.