Губернатор Подмосковья: жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье

Несколько форм и вариантов расселения жителей из состарившегося жилого фонда действует в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев предложил активнее использовать жилищные сертификаты.

«Тема касается десятков тысяч жителей. В этом году мы одну программу расселения заканчиваем, вторую начинаем. Можно расширять практику получения сертификата», — сказал губернатор на совещании с правительством региона и главами муниципалитетов в режиме ВКС.

Не менее важна и информационная поддержка, главы муниципалитетов должны активнее разъяснять — какое количество квадратных метров получит житель при переезде, какие территории муниципалитетов задействованы, и где необходимо ускорить темп, чтобы не допустить срывов сроков.

Глава региона также поручил «смело использовать положительный опыт столицы», ее масштабной работы по реновации. Кроме того, он подчеркнул важность комплексного развития территорий.

«Задача — эту программу расселения максимально скомпоновать. Понимать, куда и когда переселяются люди. А главы должны активно помогать и разъяснять ту или иную стройку, которая идет. Считаю эту работу сложной, важной, но как показывает опыт всей страны, она очень востребована», — подытожил Андрей Воробьев.

По его мнению, от скорости и качества реализации этой программы зависит жизнь десятков или даже сотен тысяч жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.