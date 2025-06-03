Губернатор Подмосковья рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья

В Подмосковье по поручению президента России Владимира Путина продолжается расселение ветхого и аварийного жилья, в регионе на его долю приходится около 10% многоквартирного фонда — 16,7 тыс. домов, где проживают 934 тыс. семей. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своих социальных сетях.

«С 2019 года по госпрограмме уже переселили почти 28 тыс. семей, освободив более 462 тыс. кв. м жилья. Продолжается расселение домов, признанных аварийными до 1 апреля 2025 года: предстоит переселить еще около 43 тыс. человек, из них 10 тыс. — в этом году», — написал он.

По его словам, для удобства граждан в Подмосковье продолжают реализацию выдачи сертификатов. Программа позволяет переехать в готовую квартиру без ожидания строительства за месяц. Номинал сертификата увеличили до 175 тыс. рублей за кв. м, площадь новой квартиры составляет не менее 28 кв. м. Подать заявление на его получение можно до 1 августа.

Воробьев отметил, что в регионе также реализуют программу реновации. По его словам, в работе находятся 19 проектов в 13 округах. Это позволят улучшить жилищные условия для 9,5 тыс. человек. В 2025 и 2026 годах планируется запустить еще 16 проектов.

Ранее Андрей Воробьев пообщался с переселенцами из аварийного жилья в Лыткарино.