Андрей Воробьев пообщался с переселенцами из аварийного жилья в Лыткарино

В июле 2025 года более 100 человек переедут из аварийного жилья в новый дом на улице Набережной в Лыткарино, новостройку в ЖК «Высокий берег» инвестор построил в рамках договора о развитии застроенной территории. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с людьми, которые вскоре заселятся в новый дом № 4.

«Мы сегодня в Лыткарино, чтобы убедиться, что новый дом готов. В июне завершается отделка квартир, после чего жители смогут переехать. Президент [России Владимир Путин] поставил задачу — все, что касается ветхого и аварийного жилья, максимально ликвидировать. Мы должны обеспечить людям комфортные условия, победить сначала то, что требует немедленного расселения, так называемые бараки, а затем перейти уже к более поздним застройкам», — сказал губернатор.

Общий объем расселяемой площади составит 2,3 тыс. кв. м, ключи от квартир уже получили 23 семьи. Остальным их передадут в течение месяца. Вблизи новостройки открыты поликлиника, школа, в будущем откроют детский сад на 64 места. Старый же дом № 6 снесут до конца августа.

Одним из получателей ключей от новой трехкомнатной квартиры стала семья Любови Лазаренко, которая жила в старом доме с 2011 года.

«В старом доме были большие щели, из них дуло. <…> Новая квартира нам безумно нравится, там отличная отделка, все красиво, просторно. Теперь будем жить на третьем этаже. И, конечно, мы очень рады, что не пришлось далеко переезжать, новый дом прямо напротив», — рассказала женщина.

В новом жилье строители проводят косметический ремонт. Гендиректор компании-застройщика Роман Хомюк отметил, что рабочие проводят финишные отделочные работы по оставшимся 39 квартирам. В течение двух недель все юридические вопросы по передаче планируют закрыть.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.