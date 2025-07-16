Губернатор Подмосковья рассказал о реализации проекта «Умный ДК»

В Подмосковье в рамках проекта «Умный ДК» проведут трансформацию 50 домов культуры, чтобы сделать их более современными и доступными для жителей, в них внедрят единый фирменный стиль оформления, запустят новые онлайн-сервисы и технологии, включая камеры с искусственным интеллектом. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности, это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье», — сказал губернатор.

В рамках проекта в регионе запустили цифровой сервис «Открытый ДК», который позволяет в режиме онлайн забронировать зал, мастерскую, студию, сцену для проведения собственного мероприятия, например, мастер-класса и фотосессии. Там же можно подобрать оборудование — от света и звука до музыкальных инструментов и проекторов. В общей сложности пользователям доступны более 1,5 тыс. временных слотов в 250 помещениях.

Так, это позволило жителям Волоколамска организовать в Центре культуры и творчества «Родники» мастер-класс по основам дефиле и сценического самовыражения, студентам театрального вуза в Щелкове — забронировать малый зал Центрального дворца культуры для репетиции.

«Здесь есть и свет профессиональный, и сцена, нам больше не надо бегать от площадки к площадке, искать себе место, с кем-то договариваться. Все просто и легко — арендовал помещение и репетируешь», — поделилась студентка Наталья Иванова.

Специалисты также дополняют учреждения недостающей инфраструктурой, в том числе бесплатным Wi-Fi, вендинговыми аппаратами и кафе. Помимо этого, они устанавливают там камеры с ИИ, которые могут подсчитывать количество посетителей, анализировать маршруты их передвижения, выявлять образующиеся скопления и не только.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.