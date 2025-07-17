Губернатор Подмосковья рассказал о ветеранах СВО, завершивших обучение для работы на госслужбе

Ветераны специальной военной операции, которые прошли обучение в Одинцовском филиале МГИМО в рамках II потока программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» для работы на государственной и муниципальной службе, получили дипломы. Проект реализует ГлавУпДК при МИД России совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» и МГИМО.

«Как сказал президент [России Владимир Путин], люди, которые рискуют собой, защищают нашу Родину, — это сложившиеся личности, которые могут успешно выполнять задачи любого уровня сложности в разных сферах. Наша задача — обучить управленческим и отраслевым компетенциям, которых недоставало для старта новой карьеры на гражданке, а также поддержать и направить на начальном этапе. Хочу поблагодарить Сергея Викторовича Лаврова, Анну Евгеньевну Цивилеву, Анатолия Васильевича Торкунова — общими усилиями была создана и реализуется уникальная программа профессиональной переподготовки для ветеранов СВО. И Одинцовский филиал МГИМО, базовая кафедра Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области вносят в эту работу свою лепту. С выпускниками мы уже начали обсуждать варианты трудоустройства», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рамках программы 19 ветеранов СВО в течение двух месяцев проходили интенсивный образовательный курс, разработанный базовой кафедрой областного Министерства ЖКХ, обучались современным методам управления региональным и муниципальным хозяйством, работе с жителями и другим навыкам. Вручение дипломов прошло в Доме приемов МИД, в церемонии приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

«Теперь в вашей биографии наступает новый ответственный этап: опираясь на полученные новые знания и навыки, вам предстоит проявить себя в управленческой стезе, где пригодятся ваши способности принимать решения в нестандартной обстановке, умение работать в российских регионах. На вас лежит повышенная ответственность, потому что наши граждане берут с вас пример честности, целеустремленности, порядочности, скромности», — сказал Лавров.

Среди выпускников оказались семь жителей Подмосковья, а также представители Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Нижегородской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей. В их числе — Герой России Рашид Галиуллин из Подольска, Сергей Зеньков из Лосино-Петровского округа, боец отряда БАРС Иван Корохов из Фрязино и другие. Рашид Галиуллин отметил, что им удалось получить новые знания, которые обязательно пригодятся в дальнейшей жизни и в работе.

Для слушателей в рамках обучения проводили лекции и выездные практические семинары на инфраструктурные объекты. Среди них — Мособлгаз, Мытищинская Теплосеть, Водоканал Подольска, Парк им. Лазутиной в Одинцово.

Ранее Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».