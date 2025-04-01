Губернатор Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета образовательной программы «Герои Подмосковья», который будет принимать решения об окончательном включении кандидатов из числа участников специальной военной операции в проект. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных кадров для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в различных госкомпаниях.

«Мы запустили программу „Герои Подмосковья“, чтобы те, кто возвращается из зоны СВО, могли найти себя. Вы знаете, что большой успех имела федеральная программа „Время Героев“. Сейчас каждый регион создает свою. У нас сегодня уже зарегистрировано более 750 человек. Когда они уходили на СВО, было одно мировоззрение, и профессия была, но вернувшись сюда, многие понимают, что хочется чего-то другого, хочется реализоваться в чем-то более значимом. А наша программа как раз про поиск того, что хочет человек», — сказал губернатор.

По его словам, перед фондом «Защитники Отечества», Ассоциацией ветеранов СВО и программой «Герои Подмосковья» стоит одна задача, которая заключается в проявлении заботы и внимания к военным.

Обучение участников СВО будет очно-заочным, оно начнется в сентябре. Программу для них разработают вместе с ВШГУ РАНХиГС, на каждом этапе за участниками закрепят персонального наставника из числа членов Правительства Московской области и руководителей муниципальных образований региона. Для участия в проекте нужно иметь высшее образование и управленческий опыт, подать заявку можно до конца апреля.

«Важно, чтобы все было прозрачно, чтобы каждый, кто пройдет в финал конкурса, понимал, что отбор был справедливым. В том числе для этого был создан Общественный совет, в который вошли Герои России, действующие военнослужащие, общественники, представители РПЦ, депутаты, заслуженные артисты, медики и так далее», — рассказала руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества», секретарь Общественного совета программы «Герои Подмосковья» Ольга Ермакова.

Один из членов Общественного совета новой образовательной программы — военный корреспондент телеканала НТВ из Истры Алексей Ивлиев отметил, что реализация проекта играет большую роль, поскольку помогает военным вернуться к обычной жизни.

После обучения участникам предстоит сдать экзамены. Каждый выпускник сможет пройти стажировку в Правительстве Московской области и органах местного самоуправления региона, лучшие из них получат возможность трудоустроиться на руководящую должность в выбранной сфере государственного и муниципального управления. Подать заявку на участие в образовательной программе можно на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.