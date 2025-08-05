Губернатор Подмосковья рассказал о запуске водозаборного узла в Дмитрове после реконструкции

В Дмитрове продолжается модернизация система водоснабжения, после реконструкции рабочие запустили водозаборный узел №1 на Пушкинской. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Здесь мы пробурили две новые скважины, обновили резервуары и установили современные станции обезжелезивания и смягчения воды. Он обеспечивает чистой водой 14 тыс. жителей, три детских сада и три школы», – написал губернатор.

По его словам, строители также модернизируют ВЗУ №3 в поселке Деденево, в октябре – запустят ВЗУ на улице Рабочей в Яхроме.

В результате чистой водой в округе обеспечат 92% жителей. В 2018 году этот показатель составлял чуть более 32%. Федеральный проект «Чистая вода», поддержка президента России Владимира Путина и Правительства РФ способствовали тому, что перемены почувствовали уже более 2 млн жителей Подмосковья. В ближайшие три года на мероприятия по водоснабжению и водоотведению направят бюджет в размере 171 млрд рублей. Это позволит модернизировать и построить свыше 500 объектов – сети, ВЗУ, очистные сооружения для комфорта еще 3,5 млн человек.

«Я 36 лет работаю на ВЗУ №1, и в последние годы здесь, конечно, произошли огромные изменения. Все старое стало новым, появилась автоматика – теперь тебе, по сути, остается только внимательно следить за показателями приборов», - рассказала машинист насосных установок Анна Ерыгина.

По просьбе жителей в госпрограмму включили модернизацию очистных сооружений Дмитрова — объект 1970-х годов с высоким износом. К 2028 году тут построят новый комплекс мощностью 30 тыс. кубометров в сутки, проект охватит почти 70 тыс. человек.

В общей сложности в округе работают 50 сооружений механической и биологической очистки стоков, производительность объектов – от 30 до 25 тыс. кубометров в сутки. В работе этих сооружений задействованы восемь канализационно-насосных станций (КНС) и почти 80 км канализационных сетей.

В этом году в регионе также завершат реконструкцию очистных в Лыткарине, Солнечногорске, Коломне, Зарайске и Богородском округах и приступят к модернизации в Можайске, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде, Серпухове, Орехово-Зуеве, Дмитровском, Клину, Электростали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.