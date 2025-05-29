Губернатор Подмосковья рассказал об открытии выставки «Свет между мирами» в Истре

В Истре открылась выставка «Свет между мирами», которая представляет собой совместный российско-узбекский проект, в экспозиции объединили коллекции музея «Новый Иерусалим» и Музея им. Игоря Савицкого из Нукуса. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Спасибо помощнику Президента Республики Узбекистан Саиде Мирзиеевой, зампреду Правительства РФ Татьяне Голиковой, зампреду Правительства РФ Марату Хуснуллину и помощнику Президента России Владимиру Мединскому за то, что поддержали этот важный для нас проект», — написал он.

Отдельно Воробьев также поблагодарил Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и команду музея «Новый Иерусалим». По его словам, им удалось собрать уникальную коллекцию живописи и графики, отражающую дух обеих культур. На выставке представлены более 160 картин, включая работы Александра Волкова, Соломона Никитина, Александра Шевченко, Климента Редько. Выставка будет работать до 8 ноября.

Губернатор отметил, что Московская область и Узбекистан связаны экономически и гуманитарно. Так, совместно удалось запустить заводы «Щелково Агрохим», «Металл Профиль», а «Метровагонмаш» производит вагоны для метро Ташкента. Кроме того, стороны обмениваются опытом в образовательной сфере и сфере здравоохранения.

«Мы уверены, что эта выставка позволит нам еще лучше понять друг друга и подчеркнуть общие ценности», — заключил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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