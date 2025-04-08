Губернатор Подмосковья рассказал президенту РФ о развитии сферы здравоохранения в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о развитии сферы здравоохранения в Подмосковье. Глава региона рассказал о работе ДКЦ им. Л. М. Рошаля, а также о строительстве областной больницы в Балашихе.

Так, Воробьев сообщил, что ДКЦ им. Л. М. Рошаля вышел на проектную мощность. В учреждении проводят около 60 операций в день. За год медпомощь в нем получат 115 тыс. детей. Кроме того, порядка 25 тыс. человек смогут пройти госпитализацию.

«Все, что касается самых передовых технологий, очень сложных случаев, как раз врачи решают вместе, коллегиально. Вы поддержали в свое время — мы не просто его построили, а то, что он работает с полной нагрузкой, мне кажется, это самое главное», — сказал губернатор.

Он отметил, что была найдена возможность увеличить в учреждении число коек до 530.

Также в Балашихе строится крупная областная больница. Сдать объект планируется в декабре 2027 года.

«Да, это большая областная больница, порядка 2 млн человек живет на Горьковском направлении, восточном, и она очень нужна», — подчеркнул Воробьев.

Кроме того, он сообщил, что в этом году стартует строительство Мытищинского госпиталя.

Губернатор добавил, что в регионе активно развивается телемедицина. Это позволяет разгрузить первичное звено, а также сделать обращение жителей за медпомощью более удобным.

«Все, что можно оцифровать и сделать на удаленке, мы хотим реализовывать у нас, в Подмосковье. Эффект очень заметный, не только в Подмосковье, конечно, но вместе с тем там, где цифровизация на высоком уровне, это очень важно», — заключил Воробьев.

Ранее губернатор сообщил, что в новой больнице в Балашихе смогут получить помощь порядка 1,3 млн жителей.