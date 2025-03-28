Губернатор Воробьев рассказал о строительстве новой областной больницы в Балашихе

В Балашихе продолжается строительство новой областной больницы, помощь в которой будут получать около 1,3 млн жителей Балашихи, Реутова, Люберец, Орехово-Зуево, Павловского Посада и Богородского округа. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На площадке работают около 500 человек и 35 единиц техники. Рабочие строят все корпуса больницы, а также подземный и надземный паркинги, укрепляют стены и заливают перекрытия бетоном», — написал он.

Работы проходят в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», их планируют завершить в 2027 году. В медкомплексе для пациентов обустроят стационар, консультативно-диагностический центр, региональный сосудистый центр. Им будут оказывать помощь по 26 направлениям, включая челюстно-лицевую и сердечно-сосудистую хирургию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.