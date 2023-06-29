Губернатор Подмосковья рассказал стобалльникам и олимпиадникам о своем первом докладе президенту РФ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках встречи со стобалльниками, победителями и призерами школьных олимпиад рассказал, как прошел его первый доклад президенту России Владимиру Путину.

Соответствующий вопрос главе региона задала школьница из Сергиева Посада, которая набрала сто баллов на ЕГЭ по русскому языку.

«Хорошо помню, как волновался, готовился, принес с собой папки с отчетами. Но первое, что мне сказал Владимир Владимирович, – успокоиться. Рассказал ребятам, как все было», - сообщил губернатор в своих соцсетях.

Он отметил, что с ребятами поговорили о достижении целей, будущем, развитии региона.

«Были вопросы и идеи по развитию нашего региона. Что-то взял себе на заметку», - рассказал Воробьев.

Ранее сообщалось, что встреча со школьниками прошла на базе филиала МГИМО в Одинцово. На ней также присутствовал академик, ректор университета МГИМО Анатолий Торкунов.