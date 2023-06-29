Андрей Воробьев встретился со стобалльниками, победителями и призерами ВОШ из Подмосковья в одинцовском филиале МГИМО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с учениками, которые отличились на ЕГЭ и Всероссийской олимпиаде школьников, на базе филиала МГИМО в Одинцове. На встрече также присутствовал академик, ректор университета МГИМО Анатолий Торкунов.

«Всегда очень важен симбиоз — молодость и опыт. Благодарю вас за вашу любознательность, желание посвятить время беседе. Я считаю, что в жизни умение знакомиться и общаться имеют определяющее значение. <…> Очень важно, чтобы сегодняшняя встреча имела практическую пользу. Хочется услышать, что вас волнует, какие вопросы беспокоят, какие цели вы ставите в жизни. У всех ребят, которые здесь присутствуют, есть амбиции. Я благодарен, что вы делаете наше Подмосковье сильнее, каждый из вас вносит свою лепту», — сказал глава региона в начале встречи.

На встрече присутствовала выпускника дмитровской гимназии «Логос» Маргарита Овсяникова, сегодня ей исполнилось 18 лет. Она набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии. Губернатор поздравил ее с совершеннолетием.

«Андрей Юрьевич (Воробьев) очень любит работать с молодежью, часто встречается и со школьниками, и со студентами. За что мы, Общественная палата Московской области, ему очень благодарны. Я уверен, что подавляющее большинство, если не все присутствующие, блестяще закончат школу, поступят в те университеты, в которые хотят, и получат желаемую профессию. Ну, а дальше все будет зависеть от вас», — сказал ректор МГИМО.

На мероприятии также была стобалльница по литературе — Софья Цуканова из Долгопрудного — член движения «Молодая гвардия», председатель школьного волонтерского отряда, секретарь молодежного парламента округа. Она поинтересовалась у Андрея Воробьева о планах по развитию молодежных движений в Подмосковье.

«Мы активно сопровождаем и продвигаем все, что касается молодежи. Этого станет больше, если это будет востребовано, когда увеличится количество пассионарных людей — таких, как вы», — сказал губернатор.

На встрече также были затронуты и другие темы, в частности, ребята поговорили с губернатором о популярных профессиях и трудоустройстве.

«Трудолюбие, как и знания, являются базисом, основой. Здесь успешные ребята, добившиеся высоких результатов. Наша с вами задача — конвертировать знания в умения. Это очень важная история для успеха», — сказал губернатор.

Андрей Воробьев в ходе встречи также подчеркнул важность стимулирования учителей и школьников, которые показывают высокий результат на олимпиадах и экзаменах, потому что они помогают сделать Подмосковье сильнее. Выпускник лицея № 14 Кирилл Зырянов в ходе беседы рассказал, что его брат страдает аутизмом. По его словам, в его городе есть специальные секции для помощи таким ребятам. Он поинтересовался, как в области ведется эта работа.

«Это очень важная тема, которой мы занимаемся. Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету. Ваш вопрос заставляет обратить внимание на то, что мы все делаем правильно, но всегда есть к чему стремиться», — ответил Воробьев.

Победитель заключительного этапа ВОШ по английскому языку Тамерлан Рукачев также поинтересовался, как идет развитие школ в регионе.

«Двери Физтех-лицея, и Гимназии им. Примакова и Технолицея Долгих, который заработает 1 сентября, открыты для тех, кто дерзает, кто стремится. Но мы понимаем, что должны подтягивать и другие школы. Группируем образовательные центры, потому что хороших учителей много не бывает. В образовании у нас заметная динамика, потому что есть педагоги, которые могут заразить тебя историей, географией, математикой или физикой», — сказал губернатор.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.