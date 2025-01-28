Губернатор Подмосковья: спорткомплекс «Орион» полностью обновили в Балашихе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об итогах реконструкции спортивного комплекса «Орион» в Балашихе. По его словам, в учреждении завершился капремонт и осталось запустить два бассейна. Их откроют в феврале.

«Мы полностью обновили спорткомплекс: трибуны и раздевалки, спортзалы и бассейны. Внутри установили новое оборудование для тренировок, сделали футбольное поле с подогревом. Уверен, что обновленный комплекс жителям понравится и станет любимым местом для тренировок и занятий спортом», - отметил губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Он напомнил, что спорткомплекс является самым крупным в округе. Ежедневно его посещают порядка 3 тыс. человек. На базе учреждения также работает спортивная школа, где занимаются 816 спортсменов по 11 видам спорта.

Губернатор также пообщался с юными спортсменами и их тренерами.

«Тренер хвалит вас, говорит, что вы — красавцы, очень стараетесь. Теперь у вас есть поле с подогревом — это хорошо, совсем другое дело. Мамы рады, что дети занимаются спортом, общаются, такие дружные. Успехов вам, ребята!» - обратился глава региона к спортсменам.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Комплекс вошел в число первых спортивных объектов региона, которые приводят к единому стандарту. Здесь обновили трибуны, спортзалы, раздевалки, бассейны, беговые дорожки. Кроме того, обустроили футбольное поле с подогревом и завершают строительство крытого футбольного манежа с искусственным газоном. Его откроют в марте.

По просьбам жителей зимой 2024 года здесь открыли ледовую арену «Орион Технопул». Ее построили за счет инвестора. В ее состав входит хоккейная площадка с трибунами на 380 мест, спортзал, бросковая зона, раздевалки и кафе. Губернатор поблагодарил инвесторов, которые вносят вклад в спортивное воспитание молодежи.

Ранее в рамках рабочей поездки в Балашиху губернатор проверил ход строительства многопрофильной больницы.