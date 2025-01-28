Губернатор Подмосковья рассказал о строительстве многопрофильной больницы в Балашихе

В Балашихе продолжается строительство многопрофильной областной больницы, в которой будут принимать порядка 1,3 млн жителей Балашихи, Реутова, Люберец, Орехово-Зуево, Павловского Посада и Богородского округа, ее откроют в 2027 году. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который проверил ход проведения работ.

«Для пациентов организуем раздельные потоки, комфортные зоны ожидания, оборудуем парковку. Само здание спроектировали так, чтобы неотложную помощь можно было оказать максимально быстро. Например, пациенты с инфарктом или инсультом будут направлены в операционные не более чем через 90 секунд после поступления в больницу», — отметил он.

Работы проходят в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», в них задействованы около 340 рабочих и 32 единицы техники. В состав больницы войдут стационар, КДЦ и региональный сосудистый центр, все кабинеты будут оснащены современной техникой, включая КТ, МРТ, ангиографы, рентгены, маммограф. В медучреждении будут работать более 3 тыс. специалистов, включая 700 врачей.

На территории медучреждения также возведут парковку и гараж. Для улучшения дорожно-транспортной ситуации в округе и обеспечения подъезда к больнице специалисты проведут модернизацию дорожной сети, в том числе реконструкцию улиц Шестой, Струве, Пролетарской, а также строительство центрального участка улицы Главной.

Помимо этого, в Балашихе изменят маршрутную сеть общественного транспорта и построят путепровод через ж/д пути Горьковского направления МЖД в районе платформы Черное.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.