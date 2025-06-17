Губернатор Подмосковья: три новых общественных пространства открыли в регионе после благоустройства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях рассказал о трех новых общественных пространствах, которые открылись в регионе после благоустройства. Это набережная Нары в Наро-Фоминске, городской парк в Ивантеевке и Вишняковский лесопарк в Балашихе.

На набережной реки Нара построили пешеходные мосты и амфитеатры, обустроили зоны отдыха у воды и смотровые площадки. Также были организованы прогулочные маршруты и велосипедные дорожки. Особенностью проекта стали деревянные настилы вдоль воды.

В парке Ивантеевки завершился второй этап благоустройства. Здесь были установлены площадки для игр и спорта, открыты кафе, обустроены зоны для барбекю и места для выгула собак.

«На первом этапе, который завершился в 2021 году, обновили входную группу, проложили велодорожки, открыли пункт проката велосипедов. Для детей появилась площадка для изучения ПДД. Обустроили место для проведения мероприятий, деревянный настил с шезлонгами на берегу р. Учи, плавающие фонтаны и отремонтировали пешеходный мост», — рассказал Воробьев.

В Вишняковском лесопарке был открыт тематический маршрут В. Э. Мейерхольда, обновлена входная группа с парковкой, проложены дорожки и проведено озеленение. В планах — открытие кафе и охранного поста.

«Надеюсь, нашим жителям понравился результат!» — добавил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка «Волкуша» в Лыткарино.