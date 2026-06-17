Губернатор Подмосковья в Подольске поздравил новоселов, переезжающих из аварийных домов в новостройку

«Более 800 человек жили в некомфортных условиях. Был запрос включить дома в программу по расселению аварийного жилья. Сегодня, спасибо строителям, уже построен первый дом. И половина жителей переселяется в него. Рядом, буквально через дорогу, строится следующий. Я очень надеюсь, что в 2027 году мы встретимся там с вашими соседями. Мне кажется, здорово получилось — квартиры с ремонтом, дом современный, материалы современные. Как говорится, небо и земля – то, что было и то, что стало. Важно, что здесь есть все необходимое для комфортной жизни», - сказал губернатор.

Двухсекционный дом на проспекте 50 лет Октября построили в рамках госпрограммы. В него переедут около 400 человек из 14 двухэтажных домов 1950-х годов постройки.

Во вторую многоэтажку, которую планируется достроить в 2027 году, смогут переехать жители еще 16 аварийных домов в Южном, а также 19 семей из других аварийных домов. Всего новое жилье получат более 900 человек.

«Первый дом под переселение мы построили за 14 месяцев. Здесь 199 квартир. А через дорогу строится второй – на 215 квартир. Там 17 этажей. Это комфортное современное жилье, светлые просторные квартиры. Нам важно, чтобы люди, переезжающие сюда из бараков, чувствовали себя хорошо», - подчеркнул гендиректор компании-застройщика Иван Бузикевич.

В Подольске насчитывается 64 аварийных дома на 906 семей. Почти половина из них – это 30 домов в Южном, которые уже расселяют. Часть людей переселят в один из корпусов ЖК «Весенний». Еще 1,2 тыс. жителей планируют переселить в 2028 году.

«Каждый год в Московской области мы делаем счастливыми порядка 10-11 тыс. человек. У жителей есть возможность получить сертификат и купить жилье в Подмосковье там, где удобно. Ну и, конечно, строим дома с правильной квартирографией. Это большие деньги, большая программа. Такая есть в каждом регионе, но у нас, в Московской области, она очень заметная. Также реализуем еще одну программу – комплексного развития территорий», - добавил губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о старте новой программы выдачи сертификатов на переселение из аварийного жилья.