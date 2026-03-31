Губернатор Подмосковья объявил о старте новой программы выдачи сертификатов на переселение из аварийного жилья

В Подмосковье стартует новая программа выдачи жилищных сертификатов на переселение из аварийного жилья, документом теперь могут воспользоваться жители, чьи дома признаны аварийными до 1 апреля 2025 года — это порядка 42 тыс. человек. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Президент [России Владимир Путин] поручил внимательно решать задачу расселения аварийного жилья. В Подмосковье, чтобы держать хороший темп, мы не только строим новые дома, но также используем такой инструмент, как жилищный сертификат. Многие жители выбирают именно его — потому что не нужно ждать, когда введут новый дом, не нужно привязываться к одной локации. Сегодня мы запускаем новую программу выдачи сертификатов на переселение из аварийного жилья», — сказал губернатор.

По его словам, собственники квартир и наниматели по соцнайму до 1 июля могут обратиться в администрацию округа, подобрать новый вариант нужно будет до 1 октября. Искать жилье можно в любом округе — это может быть готовая квартира в новостройке, строящемся доме или первоначальный взнос по ипотеке.

Сертификат существенно ускоряет процесс переселения из аварийного жилья, сделать это можно практически за месяц. Его сумма определяется из расчета — 181 759 рублей за 1 кв. м. Государство гарантирует оплату не менее 28 кв. м на человека. Участником программы может стать житель региона, у которого есть право собственности на жилье, приобретенное до признания дома аварийным (за исключением наследства). При этом он не должен владеть другим жилым помещением на момент признания дома аварийным и получать ранее аналогичные выплаты. В 2025 году с помощью сертификатов было расселено более 90 тыс. кв. м аварийного фонда, новоселье отметили около 5 тыс. человек.

