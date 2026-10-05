Губернатор Подмосковья оценил готовность коммунальщиков к зиме

К зимнему периоду в Подмосковье закупили 679 единиц коммунальной техники для уборки территорий и увеличили штат МБУ более чем на 2 тыс. человек. Готовность коммунальщиков к зиме обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами округов.

«В зимнее время огромный пласт работ у коммунальщиков. Традиционно мы каждый год усиливаем нашу техническую вооруженность. Все, что касается механизации, имеет значение. В этом году дополнительно закупаем 679 единиц коммунальной техники. Но также важно, чтобы учреждения своевременно осуществляли ремонт, правильно ее хранили и использовали», - сказал губернатор.

Силами МБУ на данный момент обслуживается 70% территории региона, в 2028 году планируется отказаться от привлечения подрядчиков по всей области. В 2026 году парк коммунальной техники МБУ по содержанию территорий увеличили на 15%, в нем насчитывается почти 5,2 тыс. единиц. Наибольшее число новых машин поступило в Домодедово (105), Богородский (99), Мытищи (89), Солнечногорск (57) и Электросталь, в результате уборка территории там полностью будет осуществляться собственными силами, без привлечения подрядных организаций.

За чистотой во дворах в зимний период будут следить около 14,6 тыс. работников МБУ - дворники, механизаторы, водители и так далее. Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко уточнил, что специалисты проверили все 5179 единиц техники МБУ, неисправно около 4%. До 1 ноября планируется провести ремонт, чтобы она была готова к зиме.

Министр также рассказал о работе Центра содержания территорий на зимний период. На основе мониторинга погоды там будут формироваться задания, каждые три часа будет осуществляться проверка. Для этого используются системы «Яндекс.Вектор», «Безопасный регион» и чат-бот министерства. Кроме того, как и в прошлом году, будут использовать сервис «Яндекс.Смена» для усиления ручной уборки в период пиковых снегопадов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.