Губернатор Воробьев возложил цветы к мемориалу «Рубеж обороны» в Серпухове

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с членами совета ветеранов, волонтерами и участниками военно-патриотического клуба «Армеец» возложил цветы в Мемориальном комплексе «Рубеж обороны» в городском округе Серпухов в честь 82-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

«Сегодня 5 декабря — начало контрнаступления советских войск, тех, кто защищал Москву. Начиналось все с Лобни, Дмитрова, Истры, а в Серпухове активная фаза — 16 декабря. Сегодня особый день для Подмосковья. В Александровском саду наша делегация тоже возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата», — сказал губернатор.

Серпухов был последним транспортным узлом перед Москвой, его обороняли бойцы 49 армии. Ветеран труда, член Совета ветеранов города Протвино Павел Митрофанович Головнев отметил, что память о советских воинах важно сохранять, потому что без прошлого нет будущего. Он поблагодарил всех руководителей, «которые делают все, чтобы подрастающее поколение помнило наших героев».

В годы Великой Отечественной войны из серпуховского военкомата на фронт отправились 36 тысяч человек. Почти две тысячи из них наградили за мужество и отвагу медалью «За оборону Москвы», 12 тысяч — медалями и орденами Отечества, еще 21 партизана — медалью «За боевые заслуги», 34 жителей удостоили звания Герой Советского Союза. Сам Серпухов наградили орденом Великой Отечественной войны I степени, он также имеет почетное звание «Город воинской доблести».

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что во Власихе открыли памятник Герою России, протоиерею Михаилу Васильеву.