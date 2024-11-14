Андрей Воробьев: современную школу откроют в Подольске в следующем году

В 2025 году в микрорайоне Климовск в Подольске откроется современная школа, рассчитанная на 1,1 тысячи мест, она войдет в структуру СОШ № 1 и позволит ее разгрузить. Ход проведения строительства проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У жителей Климовска был запрос на строительство новой большой школы. Мы обязательно ее достроим, сделаем комфортной, передовой. Надеюсь, подрядчик нас не подведет. В строительстве социальных объектов очень важно использовать современные технологические решения, и на этом объекте они как раз применяются. Запустим школу 1 сентября», — сказал губернатор.

Стройготовность объекта достигла 73%. Сейчас рабочие возводят внутренние перегородки, штукатурят стены, выполняют устройство фасадов и другие работы. В образовательном учреждении разместят учебные классы, два спортзала, медицинский блок, столовую, актовый зал, библиотечно-информационный центр с ИТ-зоной.

Директор СОШ № 1 Светлана Антропова уточнила, что в школе социально-экономическое (предпринимательские классы), технологическое (цифровые классы), естественнонаучное и гуманитарное направления. Помимо этого, здесь расширят спектр дополнительных образовательных услуг — организуют кружки по программированию и робототехнике, секции по легкой атлетике и не только.

На прилегающей территории появятся спортивное ядро, площадки для игр, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. В 2025 году в округе также откроют пристройку к СОШ № 29 (ул. Парковая) и школу в деревне Борисовка (ул. Рахманинова).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.