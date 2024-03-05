Губернатор Воробьев: Балашихинская областная больница важна для всего востока Подмосковья

Строительство Балашихинской областной больницы важно для всего востока Подмосковья, в ней смогут получать медицинскую помощь жители всего региона. Об этом в своих социальных сетях написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно удобно для ближайших к Балашихе округов — Люберцы, Орехово-Зуево, Реутов, Богородский, Павловский Посад. Это почти 1,3 миллиона человек. Откроем многопрофильный центр в 2027 году», — написал губернатор.

По словам Воробьева, в новой больнице будет 26 профилей, а также стационар и консультативно-диагностический центр, 21 операционная. В ней установят современное оборудование — новые аппараты КТ, МРТ, ангиографы, рентгены, маммограф. Для работы в медучреждении привлекут около трех тысяч квалифицированных специалистов.

«Еще один важный объект здрава — Детский клинический центр им. Л.М Рошаля в Красногорске. Его мы откроем уже 1 июня, в День защиты детей», — заключил губернатор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.