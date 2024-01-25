Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах

Работы на объекте проводились в рамках национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена», сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Медицинское учреждение открылось на прошлой неделе. Андрей Воробьев пообщался с медицинским персоналом и пациентами.

«Здорово, что поликлинику сдали так оперативно. Я на котловане был в сентябре 2022 года. Хотелось бы сказать вам слова благодарности, мы своих врачей любим и ценим, стараемся повышать заработную плату, заботиться. У нас есть программы поддержки», — сказал губернатор.

К поликлинике № 6 на двести посещений в смену прикреплено почти шестнадцать тысяч человек, более 5,4 тысячи из них — дети.

Медучреждение построено по региональному стандарту. Там оборудовали зоны ожидания, комнату матери и ребенка, игровое пространство, сделали удобную навигацию и безбарьерную среду. На первом этаже размещены кабинеты неотложной помощи, травматолога, хирурга и акушера-гинеколога, на втором этаже работает детское отделение и кабинеты «Справка в 1 шаг», а также ведут прием офтольмолог и отоларинголог. На третьем этаже расположилось терапевтическое отделение.

Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ]

Поликлинику оснастили всем необходимым оборудованием для УЗИ и функциональной диагностики. В скором времени там планируют установить новый регтгенаппарат.

В команде поликлиники — шестьдесят специалистов. Двое из них пришли работать в рамках региональной программы «Приведи друга», еще двое врачей получают компенсацию за аренду жилья, а трое — являются участниками программы «Социальная ипотека». В медучреждении открыты две вакансии — участкового врача-терапевта и невролога.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Как рассказала офтальмолог Марина Афанасьева, которая в прошлом году стала победителем премии «Подмосковный врач», в медучреждении появились просторные помещения и хорошее оборудование.

«Раньше работала в старом здании. Это, конечно, небо и земля. <…> Плюс красивые, удобные кабинеты», — отметила специалист.

Старое здание поликлиники было построено в конце девятнадцатого века. Ранее там находился кирпичный завод, а затем — казармы. По просьбам местных жителей, данный объект капитально отремонтируют. Там планируется открыть начальную школу.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Напомним, в марте в жилом комплексе «Пироговская Ривьера» открылся филиал поликлиники № 6. Здание построил инвестор. На встрече с губернатором медработники также рассказали о необходимости строительства в Мытищах нового стационара. Андрей Воробьев отметил, что данный вопрос будет проработан.

Всего в текущем году в Подмосковье построят еще десять поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики, четыре станции скорой медицинской помощи и детский клинический центр в Красногорске. Также в этом году планируется капитально отремонтировать двадцать четыре объекта здравоохранения.