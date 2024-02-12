Губернатор Воробьев: более семидесяти школ и детских садов откроют в Подмосковье в этом году

В 2024 году в Московской области откроют 39 школ и 34 детских сада. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в ходе обсуждения работы по привлечению специалистов в сферу образования с руководящим составом Правительства Московской области и главами округов.

«Нагрузка в Подмосковье на них значительна. Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1,1 тысячи мест, то сейчас — на 1,5 тысячи, 2 тысячи учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — отметил губернатор.

В регионе для учителей действуют различные меры поддержки. Так, им предоставляют социальную ипотеку, молодым специалистам — пособие. Кроме того, для них действует федеральная программа «Земский учитель». С 2024 году года педагогам также предоставляют компенсацию за аренду жилья, сегодня начинает действовать новая мера поддержки. Теперь школам, расположенным в 14 муниципалитетах, которые граничат с Москвой, будут выплачивать гранты — 80 тысяч рублей ежемесячно за каждого привлеченного педагога.

«Эти средства пойдут в стимулирующий фонд оплаты труда школы и могут быть направлены на поддержку самых сильных учителей. У нас сегодня стартует отбор школ для получения гранта. Отмечу, что мы учитываем всех педагогов, которые приняты с 1 января 2024 года и работают с нагрузкой не менее 27 часов в неделю», — сказал министр образования Московской области Илья Бронштейн.

Кроме того, в муниципалитетах действуют дополнительные меры поддержки. В ходе совещания напомнили, что в регионе функционирует Центр развития карьеры, который подбирает кадры в профильных вузах, профессиональных сообществах, на рекрутинговых интернет-площадках, через три дня — запускается обновленный портал «Работай учителем в Подмосковье».

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.