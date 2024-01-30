Губернатор Воробьев: более тысячи новых автобусов закупят в Подмосковье в этом году

В Подмосковье стоит задача ежегодно закупать более тысячи автобусов, в 2024 году будет закуплено порядка 1,1 тысячи транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С начала года «Мострансавто» вывело на маршруты региона более 100 новых автобусов, 10 из них уже вышли на линии Ленинского городского округа. губернатор проверил работу Видновского пассажирского автотранспортного предприятия (ПАТП).

«Мы прекратили покупать автобусы малого класса — жителям они не нравятся. Поэтому сейчас поставляем только среднего и большого классов. Часть автобусов, особенно зимой, находится в ремонте. Для этого нужны и слесари, и водители. С 1 февраля мы увеличиваем зарплату сотрудникам «Мострансавто» на 5,5%. Плюс многие главы предусмотрели места проживания для тех, кто приезжает из других регионов работать в Подмосковье. Городские округа растут, автобусов нам нужно больше», — сказал Воробьев.

Водители автобусов в регионе могут претендовать на общежитие или выплату в размере девяти 9 тысяч рублей в месяц в качестве компенсации за аренду жилья. Их средняя зарплата составляет более 100 тысяч рублей, также иногородние граждане могут рассчитывать на материальную помощь для обустройства на новом месте в течение первых трех месяцев работы.

В Видновское ПАТП в 2024 году передадут около 30-40 новых транспортных средств, сейчас в его парке насчитывается 200 автобусов. Главный инженер МАП № 3 Андрей Свиридов отметил, что там удалось организовать почти бесперебойный цикл ремонта транспорта.

Кроме того, с начала года компания «Мострансавто» дополнительно вывела на линии 23 автобуса на маршрут № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)», — на маршрут № 471 «Видное (ст. Расторгуево) — Москва (м. Домодедовская)» и не только. Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Сергей Смирнов добавил, что в Ленинском округе в работе на 69 маршрутах задействованы 650 автобусов.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.