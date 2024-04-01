Губернатор Воробьев: около двух тысяч учителей требуются в Подмосковье

«Система растет и нам нужны учителя, порядка двух тысяч учителей. Плюс наши ветераны (системы образования — Прим. ред.) выходят на пенсию и тут важно, кто придет на их место. <…> Программа и по врачам, и по учителям является очень важной», — подчеркнул Воробьев.