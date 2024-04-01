Губернатор Воробьев: около двух тысяч учителей требуются в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Московской области как постоянно растущему региону требуются новые школы, а значит и новые кадры, на данный момент есть спрос примерно на две тысячи педагогов. Об этом во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Система образования у нас большая, заметная. И, что приятно, спасибо учителям, всем коллегам, которые отвечают за образование и в региональном правительстве, и на местах, мы видим заметную динамику», — сказал губернатор.
По его словам, для поддержания таких показателей важно поддерживать учителей, а также создавать для них достойные условия.
«Система растет и нам нужны учителя, порядка двух тысяч учителей. Плюс наши ветераны (системы образования — Прим. ред.) выходят на пенсию и тут важно, кто придет на их место. <…> Программа и по врачам, и по учителям является очень важной», — подчеркнул Воробьев.
Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.