Губернатор Воробьев: порядка тридцати социальных учреждений обновят в Подмосковье в этом году
Фото: [Антон Чернов]
В 2024 году в Подмосковье капитально отремонтируют около 30 социальных учреждений, в том числе, семейные, комплексные центры социального обслуживания и реабилитации, добрые дома, пансионаты, детские оздоровительные лагеря. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«У нас масштабная программа строительства и капремонта школ, детсадов, больниц и поликлиник. Вместе с тем, мы стараемся уделять большое внимание и учреждениям, которые предоставляют социальную помощь жителям в стационарных, полустационарных условиях, также на дому. <…> План на этот год — обновить и внешний вид, и внутренние помещения в 30 соцучреждениях, дооснастить более 40 объектов. Наша задача — сделать эти центры максимально комфортными, создать в каждом из них домашнюю обстановку», — сказал губернатор.
На проведение капремонта из областного бюджета выделили более миллиарда рублей, еще 184 миллиона — на оснащение учреждений новым оборудованием, мебелью, бытовой техникой.
Так, например, в Рузе обновят центр помощи семье и детям «Созвездие», где живут более 20 детей и подростков, оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.