Губернатор Воробьев: порядка тридцати социальных учреждений обновят в Подмосковье в этом году

«У нас масштабная программа строительства и капремонта школ, детсадов, больниц и поликлиник. Вместе с тем, мы стараемся уделять большое внимание и учреждениям, которые предоставляют социальную помощь жителям в стационарных, полустационарных условиях, также на дому. <…> План на этот год — обновить и внешний вид, и внутренние помещения в 30 соцучреждениях, дооснастить более 40 объектов. Наша задача — сделать эти центры максимально комфортными, создать в каждом из них домашнюю обстановку», — сказал губернатор.